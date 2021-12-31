Цена на газ в Европе, по данным агентства ТАСС, впервые с ноября опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м

Она упала более чем в два раза по сравнению с историческим рекордом прошлой недели. Рост цены на энергоноситель в ЕС фиксируют в последние месяцы. Ряд западных политиков считают Россию причастной к происходящему. В Москве обвинения отвергали. В российском правительстве на днях сказали, что одной из причин стало отсутствие долгосрочных контрактов на поставки газа.