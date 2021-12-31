Космонавты обнаружили на МКС вероятное место утечки воздуха

Оно находится в модуле «Звезда». В ближайшее время необходимые материалы для устранения неисправностей доставят на орбиту, сообщили в «Роскосмосе». Там также сообщили, что никаких новых проблем на российском сегменте станции не найдено. Ранее в своем видеопоздравлении к членам экипажа Дмитрий Рогозин говорил о том, что космонавты столкнулись с проблемами, которые касаются оборудования корпуса станции. Рогозин выразил уверенность, что космонавты смогут их решить. Сейчас от России на станции находятся Петр Дубров и Антон Шкаплеров.
2021-12-31T20:31:55+03:00
2021-12-31T20:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 31 декабря 2021
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