Космонавты обнаружили на МКС вероятное место утечки воздуха

Оно находится в модуле «Звезда». В ближайшее время необходимые материалы для устранения неисправностей доставят на орбиту, сообщили в «Роскосмосе». Там также сообщили, что никаких новых проблем на российском сегменте станции не найдено. Ранее в своем видеопоздравлении к членам экипажа Дмитрий Рогозин говорил о том, что космонавты столкнулись с проблемами, которые касаются оборудования корпуса станции. Рогозин выразил уверенность, что космонавты смогут их решить. Сейчас от России на станции находятся Петр Дубров и Антон Шкаплеров.