В московских аэропортах задержали или отменили около 250 рейсов

Массово менять расписание стали еще с полудня, следует из онлайн-табло всех крупных столичных аэровокзалов. Больше всего отмененных рейсов в «Шереметьево». Там происходящее объяснили низкой загруженностью самолетов, из-за чего число вылетов приходится сокращать. Среди авиакомпаний, внезапно поменявших расписание, и крупный российский перевозчик «Аэрофлот». Он отменил большое количество своих рейсов, изначально запланированных на вечер, в крупные города страны. Сколько человек должно было отправиться в российские регионы на этих самолетах, неизвестно. Сообщается, что некоторые пассажиры узнали об отмене вылета прямо в самолете. Тем, кто хотел улететь за рубеж на новогодние праздники, тоже пришлось временно распрощаться со своими планами: например, рейсы в Германию из аэропорта «Шереметьево» и Марокко из «Домодедово», внезапно отменили. Сложности возникли и с вылетами в Великобританию, Венгрию, Турцию и Болгарию. Позднее пассажиры все же смогли улететь по этим направлениям. Некоторым из них, скорее всего, удастся попасть в место назначения до наступления нового года. Остальным, кто до сих не может покинуть Москву, придется дождаться следующих рейсов.

Проблемы сегодня возникли и с грузовыми авиаперевозками: срок доставки новогодних посылок пришлось увеличить, сообщает газета РБК. Аэропорты это в основном отрицают.