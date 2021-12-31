Серия фильмов о Гарри Поттере возглавила рейтинг популярных у россиян новогодних картин

Это рассказали в исследовательской компании «Медиалогия». Для этого они изучили упоминания фильмов в социальных сетях. Разные части саги о юном волшебнике упоминали в контексте Нового года почти полтора миллиона раз, пишет газета «Комсомольская правда». Комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» оказалась на втором месте. Также в тройку вошел еще один американский фильм – комедия «Один дома». В рейтинге упоминались и другие известные киносказки – это «Морозко», «Чародеи» и «Снежная Королева».
2021-12-31T20:03:49+03:00
2021-12-31T20:03:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 31 декабря 2021
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