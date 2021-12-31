Организация Amnesty International осудила неравномерное распределение вакцин от коронавируса

Богатые страны и фармацевтические компании, по мнению правозащитников, не смогли обеспечить равный доступ к препаратам. В результате миллиарды остались без жизненно важных лекарств, подчеркнули в международной организации. При этом, по словам представителей Amnesty, в богатых странах остается огромное количество неиспользованных запасов. Правозащитники обвиняют производителей в том, что вопреки обещаниям они поставляют вакцины в основном в страны с более высокими доходами населения.
2021-12-31T20:02:47+03:00
2021-12-31T20:02:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 31 декабря 2021
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