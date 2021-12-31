Около двадцати рейсов задержаны в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, пишет интернет-издание «Фонтанка»

Основной причиной стала погода. В регионе наблюдается метель и ливневый снег. В администрации аэропорта заверяют, что делают все возможное для того, чтобы обеспечить вылет и прилет рейсов. Эта ситуация коснулась нескольких сотен пассажиров, пишет «Фонтанка».
2021-12-31T20:02:22+03:00
2021-12-31T20:02:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2960834-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 31 декабря 2021
Загрузка комментариев...