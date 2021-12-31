НАТО готово к содержательному диалогу с Россией, утверждают в Вашингтоне

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил связанные с этим темы с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. По словам Блинкена, США и НАТО остаются едины в вопросе сдерживания агрессии против Украины. Запад обвиняет в подготовке подобных планов Москву. В Кремле обвинения отвергают. Как ожидается, переговоры России, США и НАТО по вопросам безопасности состоятся в первой половине января.
2021-12-31T20:01:40+03:00
2021-12-31T20:01:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 31 декабря 2021
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