В Варшаве запустили специальный патруль, который будет помогать животным, испугавшимся новогодних фейерверков

Некоторые питомцы из-за этого часто убегают от своих хозяев, рассказали в польской ветеринарно-спасательной службе. Там попросили жителей города связаться с патрулем, если они заметят испуганное или раненое животное. Бригада, как передает агентство РИА Новости, окажет первую помощь, свяжется с владельцем, если у питомца есть чип, либо животное отправят в приют.