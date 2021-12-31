В Варшаве запустили специальный патруль, который будет помогать животным, испугавшимся новогодних фейерверков

Некоторые питомцы из-за этого часто убегают от своих хозяев, рассказали в польской ветеринарно-спасательной службе. Там попросили жителей города связаться с патрулем, если они заметят испуганное или раненое животное. Бригада, как передает агентство РИА Новости, окажет первую помощь, свяжется с владельцем, если у питомца есть чип, либо животное отправят в приют.
2021-12-31T19:37:05+03:00
2021-12-31T19:37:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2960830-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:37, 31 декабря 2021
Загрузка комментариев...