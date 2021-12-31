Обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан вводится в Оренбургской области

Такая мера будет действовать в отношении студентов и работников санаторно-курортных организаций. Еще в этом списке оказались сотрудники телекоммуникационных компаний, сервисных центров, юридических фирм и бюро ритуальных услуг. Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 28 января.