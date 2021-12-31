Около 4% жителей Англии заразились коронавирусом с 17-го по 23-е декабря, пишет газета Guardian

Речь идет о более чем двух миллионов заболевших, следует из данных официальной статистики. Как отмечает издание, скорость распространения инфекции так же возросла в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Это связывают с распространением новой мутации коронавируса, которая получила название «омикрон».
2021-12-31T19:35:39+03:00
2021-12-31T19:35:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 31 декабря 2021
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