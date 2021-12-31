Агентство «Интерфакс» закрывает свой белорусский офис

Это связано с новыми поправками в закон о СМИ, которые были внесены в уходящем году, сообщили в редакции. Агентство «Интерфакс Запад» работало в республике больше четверти века. Согласно новым правилам, зарегистрированным СМИ в Белоруссии запрещают размещать результаты опросов общественного мнения, которые проводились без аккредитации или размещать ссылки на запрещенные материалы. Журналисты разных изданий жаловались на усиление давления в Белоруссии со стороны власти после президентских выборов в 2020-м году.