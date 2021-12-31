Мир в этом десятилетии может столкнуться с крупнейшим массовым вымиранием животных

Под угрозой оказались лягушки, акулы, слоны и белые медведи, говорится в отчете экологической организации. По подсчетам специалистов, исчезнуть могут около миллиона видов. Это будет крупнейшим массовым вымиранием со времен динозавров. Всемирный фонд дикой природы, как пишет британская газета Daily Mail, призвал заключить новый глобальный пакт об охране природы.