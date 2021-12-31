Телекомпания «Красный квадрат» извинилась за инцидент с подарками в онкологическом центре

Ранее вместо них детям привезли пустые коробки. Представитель телепрограммы «Модный приговор» назвал случившееся ошибкой.

Организаторы благотворительной акции подготовили только 30 подарков, сообщил продюсер телепроекта Илья Кривицкий. По его словам, то, что количество детей оказалось в 10 раз больше, чем ожидалось, выяснилось позже. О том, сколько всего пациентов в онкологическом центре имени Блохина в Москве, руководство «Модного приговора» заранее не знало, добавил Кривицкий. Он пообещал исправить ситуацию и все же прислать нужное число подарков, но дети получат их не раньше 3 января. Пустые коробки оказались в праздничных мешках, которые детям привез Дед Мороз, по ошибке, утверждают представители телепрограммы. О произошедшем впервые рассказала волонтер центра Виктория Бирюкова. По ее словам, представители «Модного приговора» объяснили ситуацию кражей подарков и сообщили, что уже обратились в полицию. Как добавила Бирюкова, позднее ей предложили утешительный приз в 100 шоколадных яиц. Как их хотят раздать 300 детям, неизвестно.

В пресс-службе «Первого канала», который транслирует программу «Модный приговор», сообщили, что не имеют отношения к благотворительной акции.