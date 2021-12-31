Российские космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием Международной космической станции

Однако, по словам гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, они знают как справиться с этими трудностями. Об этом Рогозин сказал в видеообращении к российским участникам экспедиции на МКС по случаю Нового года. Ранее в корпусе МКС были обнаружены трещины. Небольшая утечка зафиксирована с сентября 2019-го года. Позже стало известно о том, что есть и вторая трещина. Экипаж сумел заделать ее минувшей весной. Однако утечка воздуха со станции не прекратилась, хотя и уменьшилась.