В России уже в следующем году могут зарегистрировать новую отечественную вакцину от коронавируса

Ее название – «Конвасэл», и сейчас она проходит испытания, сказала глава федерального медико-биологического агентства страны Вероника Скворцова.
Сейчас наибольшее распространение в России имеет вакцина центра Гамалеи под названием «Спутник-V».
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Ее название – «Конвасэл», и сейчас она проходит испытания, сказала глава федерального медико-биологического агентства страны Вероника Скворцова.
Сейчас наибольшее распространение в России имеет вакцина центра Гамалеи под названием «Спутник-V».