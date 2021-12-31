Политик Алексей Навальный также поздравил россиян с Новым годом

Он призвал оставаться оптимистами и загадать желание, которое обязательно исполнится. Соответствующая запись появилась в социальных сетях, которые ведут соратники одного из лидеров российской оппозиции. Навальный с начала года находится в заключении. Он был задержан после возвращения из Германии, где лечился после покушения. Российский суд заменил политику условный срок по делу Yves Rocher реальным.
2021-12-31T18:37:39+03:00
2021-12-31T18:40:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 31 декабря 2021
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