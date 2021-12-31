Руководство «Красного квадрата» извинилось за то, что детям с онкозаболеваниями вручили пустые коробки вместо подарков

Руководство телекомпании «Красный квадрат» принесло извинения за то, что их представители вручили детям с онкологическими заболеваниями пустые коробки вместо подарков. Гендиректор компании и продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий объяснил случившееся путаницей. Он сказал интернет-изданию «Подъем», что собрали лишь 30 подарков вместо 300. Между тем, как пишет «Новая газета» со ссылкой на волонтеров, организаторы представления для детей в онкологическом центре говорили, что детские подарки якобы были украдены, и они уже обратились в полицию. Кривицкий в свою очередь заверил, что новые подарки передадут детям уже на следующей неделе.