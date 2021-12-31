В России разрабатывают новую вакцину от коронавируса

Она уже проходит испытания, рассказала глава федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она утверждает, что с лета, когда начались испытания препарата «Конвасэл», никто из привившихся не заразился коронавирусом. Добровольцами стали 150 человек. В Петербурге уже готова площадка для производства препарата. Промежуточный отчет об исследованиях, по словам Скворцовой, планируют подготовить в начале следующего года.
2021-12-31T18:31:43+03:00
2021-12-31T18:31:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 31 декабря 2021
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