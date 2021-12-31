Депутаты и местные жители протестуют против решения ФСИН о размещении исправительного центра в Троицке

В Троицке депутаты и местные жители выступили против исправительного центра, где в арендованном ФСИН здании будут работать несколько сотен заключенных. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета депутатов городского округа Максим Пушков.

По словам депутата, о размещении исправительного центра на территории Троицка никто не предупредил ни депутатов, ни местных жителей.

«Дошли слухи, и оказалось, что все на самом деле. Они мотивируют, что Москва и Подмосковье нуждается в таких учреждениях, и нашли у нас это здание, которое абсолютно не предназначено для подобных условий, потому что оно строилось как бизнес-центр офисного типа. Содержать 600 человек на 4 тысяч квадратных метрах — это засовывать селедки в бочку, и что там будет происходить. Содержащиеся в этом учреждении будут иметь право находиться как на территории, так и вне этого заведения», — сказал М.Пушков.

По словам депутата, размещать подобное заведение в наукограде, в старой исторической части города — это «нонсенс». «Рядом с начальной школой, рядом с институтом располагать данное заведение – это нонсенс. Нам это совершенно не нужно. Жители категорически против, и это неприемлемо. 90% всего населения эта тема волнует, потому что город небольшой, и очень много коренных жителей. Всколыхнулся практически весь народ. Мы собираем подписи против этого события, и я уверен, что мы соберем очень много голосов», — отметил М.Пушков.

Письма с подписями планируется направить руководству ФСИН и мэру Москвы, добавил Максим Пушков.