Всплеска заболеваемости коронавирусом стоит ожидать к концу января – демограф Ракша

Всплеска заболеваемости коронавирусом действительно стоит ожидать, но, скорее всего, в конце января. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«По статистике первыми поймали омикрон из ЮАР, мы видим фантастический рост заболеваемости, но при этом видим, что показатели умерших у них остаются очень низкими. Мы видим по ЮАР, что летальность этого варианта вируса гораздо ниже. Поэтому всплеск заболеваемости неизбежен, вопрос только в том, когда он произойдет. Судя по всему, его пока еще нет. А поскольку новогодние каникулы снижают заболеваемость почти всегда. Это значит, что после них заболеваемость будет ниже, чем сейчас. И подъем ожидается в конце января, он будет очень мощным, резким и быстрым, и в феврале он выйдет на максимум, а в марте будет снижаться», — сказал он.

А.Ракша также добавил, что в странах, из которых сейчас приходит статистика по омикрону, очень большой процент привитых.

«Я не думаю, что смертность у нас будет как была в октябре, ноябре, она будет ниже. У нас сейчас избыточная смертность опустилась ниже 2 тысяч в сутки, а в январе, по-видимому, будет еще меньше, может 1 т. или 1,5 тысячи, и даже если волна омикрона будет мощной, я не думаю, что избыточная смертность превысит 3 тысячи в сутки», – пояснил он.