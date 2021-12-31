Суд объяснил блокировку «ОВД-Инфо» статьями о протестных акциях, экстремистских и террористических организациях

Как следует из текста, опубликованного в картотеке суда, претензии прокуратуры, в частности, вызвали рассказ члена «Хизб ут-Тахрир*» о пытках, публикации об уголовном преследовании в России «Свидетелей Иеговы*», украинцев после присоединения Крыма в 2014-м году и авторов текстов о теракте в архангельском ФСБ. Суд согласился, что пользователи сайта могут посочувствовать запрещенным группировкам. Об этом в интервью Эху сказал сооснователь правозащитного проекта Григорий Охотин.

Охотин добавил, что процесс обжалования уже начался. Сайт «ОВД-Инфо*» был заблокирован на прошлой неделе. Роскомнадзор также потребовал от социальных сетей удалить аккаунты проекта. После этого проект призвал соцсети этого не делать. Соответствующую петицию на сайте Change.org подписали уже более 50-ти тысяч.

*Российские власти считают проект «ОВД-Инфо*» иностранным агентом. «Свидетели Иеговы*» признаны экстремистской организацией, а «Хизб ут-Тахрир*» — террористической и запрещены на территории России.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») - террористическая организация, запрещённая в России. Свидетели Иеговы - экстремистская организация, запрещённая в России. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.