Украинские СМИ комментируют прошедшие накануне телефонные переговоры президентов Байдена и Путина и некоторые прозвучавшие на их фоне важные политические заявления.

Газета Европейская правда публикует сегодня статью под заголовком: «Байден представил Путину два подхода США, которые будут зависеть от действий РФ», в которой говорится о дипломатическом и «санкционном» пути развития ситуации на российско-украинской границе. В другой публикации это же издание обращает внимание на слова Байдена о том, что «новое вторжение в Украину будет иметь решительные последствия для России». Ответ российского президента, отмечает автор, был не менее однозначен и категоричен: он фактически пригрозил Вашингтону разрывом дипломатических отношений в случае ужесточения санкций.

Информационный портал Obozrevatel, анализируя риторику Путина, отмечает, что несмотря на то, что российская группировка на границе последнее время не увеличивается, судя по жесткости сказанного накануне «к сценарию эскалации Москва готова перейти в любой момент».

Издание «Украинская правда» пишет, что переговоры лидеров США и России вызвали ряд громких заявлений со стороны российских и западных политиков: «Россия угрожает принять меры, если НАТО распространится на Украину», пишет газета. Она приводит прозвучавшие после разговора двух президентов высказывания министра Сергея Лаврова, который пригрозил Украине «адекватным ответом на военные провокации». Портал Gazeta.ua называет заявления главы российского МИДа «впечатляющими», имея в виду, в частности, обещание защитить от Киева жителей Донбасса. Сайт Gordon.ua пишет о концентрации российских войск вдоль границы, которая по мнению автора публикации, достигла «беспрецедентных масштабов». Привлеченные Украиной западные эксперты указывают на новые лагеря российских войск вдоль совместной границы. Информационное издание UNN — Украинские национальные новости — сообщает о выраженной Киеву солидарности и поддержке со стороны Германии: в сеть попало новогоднее обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором подчеркивается, что «неприкосновенность границ исключительно важна, и это не подлежит никакому обсуждению».

Ряд украинских СМИ опубликовали сегодня сделанное по итогам переговоров Байдена и Путина заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны этой страны, который уверен, что несмотря на воинственную риторику, Россия сейчас «физически не готова к большому вторжению в Украину».