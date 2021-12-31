Президент России Владимир Путин пригрозил разорвать отношения с США из-за обещаний ввести новые санкции

Об этом он объявил в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом этой ночью.

Основанием для новых ограничительных мер со стороны Соединенных штатов и Евросоюза станет вторжение российских войск на территорию Украины. Такую политику президент России Владимир Путин назвал ошибкой. По его словам, это может привести к серьезнейшему ущербу отношениям между странами. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что ситуация на украинской границе обсуждалась и в контексте гарантий безопасности. По его словам, глава Белого дома Джо Байден выслушал основные предложения Кремля по проектам соглашений с Североатлантическим альянсом и США с призывом не расширять НАТО на восток. Ушаков подчеркнул, что эти предложения были восприняты и в целом получили одобрение.



В ходе переговоров президент Соединенных штатов указал на отсутствие планов размещать на Украине американское ударное наступательное вооружение. При этом его российский коллега несколько раз указал на то, что в противном случае Россия будет вести себя так, как вели бы себя США, если бы военная техника была около американских границ. В целом в Кремле считают состоявшийся разговор содержательным и отмечают, что прогресс в обсуждении гарантий безопасности позволит улучшить двусторонние отношения.



Россия и США рассчитывают продолжить переговоры после Нового года, в том числе на предстоящем саммите двух стран в Женеве.