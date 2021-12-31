В России, по данным иностранной прессы, ожидается новая волна коронавируса

Российские власти ожидают очередной всплеск заболеваемости ковидом в первые два месяца следующего года. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники это связано с распространением нового омикрон – штамма коронавируса. Число случаев заражения за сутки может превысить 50 тысяч. Другие собеседники издания рассказали, что перспектива новой волны ковида обсуждалась на заседаниях правительства. Власти надеются на минимальное количество госпитализированных пациентов с новым вариантом коронавируса. Поскольку болезнь у людей с «омикроном» протекает мягче, по сравнению с заразившимися штаммом «дельта».

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила распространение омикрон – штамма внутри страны, добавив, что ухудшение эпидемиологической ситуации стоит ожидать после новогодних праздников, поскольку в эти дни увеличивается количество встреч между людьми.

На данный момент известно о 103 инфицированных омикрон – штаммом в России. Новый вариант коронавируса, по данным Роспотребнадзора, выявили у приехавших из-за рубежа и контактировавших с ними людей.

В правительстве информацию о новой волне коронавируса пока не комментируют.

В Росси официально пока выявлено не так много случаев заражения омикрон-штаммом, но в тех странах, где он успел распространиться, регистрируют всплеск заболеваемости. Впрочем, как отметила в нашем эфире молекулярный биолог, организатор биотехкомпании Sendai Viralytics в США Ольга Матвеева, несмотря на рост заболеваемости уровень смертности вырос не сильно. По словам Матвеевой, такие страны постепенно достигают коллективного иммунитета.

На зарубежный опыт ссылается и демограф Алексей Ракша. По его мнению, резкого прироста зараженных следует ожидать в конце следующего месяца. Ракша отметил, что в странах, где сейчас активно распространяется «омикрон», как правило очень большой процент привитых.

Сделать прививку на новогодних праздниках россиян призывают в Минздраве. Директор ведомственного исследовательского центра терапии Оксана Драпкина отметила, что все пункты вакцинации продолжают работать. Драпкина также напомнила, что после прививки не рекомендуется посещать бани и сауны.