Власти во многих странах отказались от проведения в новогоднюю ночь массовых мероприятий

Это связано с распространением новой мутации коронавируса под названием «омикрон». В частности, в Афинах и Париже отменили фейерверки. В Венеции отказались не только от пиротехнического шоу, но и от концертов на открытом воздухе. Власти Германии запретили собираться группами более десяти человек. в Лондоне решили не проводить праздничные мероприятия на Трафальгарской площади. В свою очередь, во многих населенных пунктах в России в новогоднюю ночь власти решили не отказываться от фейерверков. В то же время они призывают людей соблюдать противокоронавирусные ограничения.