Москва считает провокацией высылку российского сотрудника миссии ООН из Косова

Власти частично признанного государства обвинили его во вредной деятельности и угрозе национальной безопасности. Представители посольства России в Белграде рассчитывают, что у решения Приштины не будет правовых последствий. Москва не признает независимость Косова и считает край частью Сербии.
2021-12-31T17:33:27+03:00
2021-12-31T17:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 31 декабря 2021
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