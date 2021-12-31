Половина из шести действующих АЭС прекратит работу в Германии

Согласно плану властей, еще через год планируется закрыть оставшиеся три станции и полностью перейти на другие источники энергии, передает американское агентство АР. Решение о постепенном отказе от атомной энергии принял еще в канцлер Герхард Шредер почти 20 лет назад. Затем власти планируют к 2030 году отказаться от использования угля. Между тем, как отмечает агентство, не все в ФРГ согласны с таким подходом.