Жители Магнитогорска сегодня вспоминали жертв трагедии, которая произошла три года назад

Тогда в результате взрыва в жилом доме погибли 39 человек. По предварительной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. Однако ряд изданий писали о том, что речь может идти о теракте. Накануне годовщины трагедии интернет-издание Znak.com оправило запросы в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой рассказать о ходе расследования. Ответа от ведомств они не получили. В ФСБ журналистам сказали, что за комментариями стоит обращаться в Следственный комитет.