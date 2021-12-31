Жители Магнитогорска сегодня вспоминали жертв трагедии, которая произошла три года назад

Тогда в результате взрыва в жилом доме погибли 39 человек. По предварительной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. Однако ряд изданий писали о том, что речь может идти о теракте. Накануне годовщины трагедии интернет-издание Znak.com оправило запросы в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой рассказать о ходе расследования. Ответа от ведомств они не получили. В ФСБ журналистам сказали, что за комментариями стоит обращаться в Следственный комитет.
2021-12-31T17:05:50+03:00
2021-12-31T17:05:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2960760-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:05, 31 декабря 2021
Загрузка комментариев...