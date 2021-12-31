В Косово сотрудник миссии ООН из России получил статус «персона нон грата»

Вредная деятельность, нарушающая национальную безопасность, стала причиной наложения санкций. Как сообщили власти частично признанной республики Косово, об этом решении были оповещены компетентные органы. Имя сотрудника миссии не раскрыли. Не сообщается и о сути претензий к россиянину. Глава МИД выразила приверженность республики к НАТО и США, добавив, что Косово продолжит вести борьбу против негативного влияния России и её пособников в регионе.

Ранее власти республики объявили о высылке двух дипломатов, работавших в Приштине. Одной из причин было названо нарушение конституционного порядка страны. Однако о какой деятельности шла речь, сказано не было. В сентябре на административной границе Сербии произошло очередное обострение конфликта. Власти частично признанной республики, объявили, что больше не будут пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами.

Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция. При этом ее независимость признал Международный суд ООН