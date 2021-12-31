Reuters: Российские власти ожидают нового всплеска заболеваемости из-за коронавируса в ближайшие пару месяцев

Российские власти, по словам источников агентства Reuters, ожидают нового всплеска заболеваемости из-за коронавируса в ближайшие пару месяцев. Суточный прирост новых случаев может превысить 50 тысяч, прогнозируют специалисты. Всему виной, по их словам, распространение варианта под названием «омикрон». Собеседник агентства в Кремле сказал, что пока, по их данным, течение болезни при заражении штаммом «омикрон» выглядит легче, чем при другой версии «дельта». Независимый демограф Алексей Ракша в свою очередь не исключает всплеска заболеваемости коронавирусом в конце января.

Ракша обратил внимание, что в странах, из которых сейчас приходит статистика по «омикрону», очень большой процент тех, кто привился от коронавируса.