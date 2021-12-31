Столичные коммунальщики готовятся к сильному снегопаду в ближайшие часы

Уже готовится спецтехника для обработки дорог и тротуаров. С девяти вечера начнут подметать проезжую часть и обрабатывать от гололеда, сказали в мэрии. Московские власти просят водителей быть внимательней на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб.
2021-12-31T16:35:43+03:00
2021-12-31T16:35:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 31 декабря 2021
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