Столичные коммунальщики готовятся к сильному снегопаду в ближайшие часы

Уже готовится спецтехника для обработки дорог и тротуаров. С девяти вечера начнут подметать проезжую часть и обрабатывать от гололеда, сказали в мэрии. Московские власти просят водителей быть внимательней на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб.