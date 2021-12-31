Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц начнет работу в инвестиционной фирме, которую основал экс-советник Дональда Трампа

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц начнет работу в инвестиционной фирме, которую основал экс-советник Дональда Трампа. Предприниматель Питер Тиль ранее также стоял у истоков платежного сервиса PayPal. Как передает американское агентство Bloomberg, Курц будет консультировать бизнес по вопросам политики Евросоюза и Австрии. Политик ушел с поста главы правительства после начала расследования по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях. По версии следствия канцлер мог быть причастен в том числе к подкупу журналистов. В начале декарбя Курц объявил о том, что покидает политику.