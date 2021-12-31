Россия прошла этот год достойно, считает президент Владимир Путин

В своем поздравлении россиянам он добавил, что стране и гражданам пришлось столкнуться с тяжелейшими вызовами. По мнению главы государства, в короткие сроки удалось восстановить экономику, а по многим позициям даже вышли на реализацию стратегических задач развития. Путин в новогоднем обращении высказал слова поддержки всем, кто потерял своих близких из-за пандемии коронавируса. Новый год уже встретили жители российского Дальнего Востока, в частности, Чукотки, Камчатки, Курильских островов, Магаданской области.
2021-12-31T16:33:24+03:00
2021-12-31T16:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 31 декабря 2021
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