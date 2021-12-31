Власти Турции призвали граждан судиться с экспертами, которые критикуют экономическую политику руководства

Правительство считает советы хранить сбережения в золоте и долларах психологической войной, сказал министр финансов Нуреддин Небати телеканалу CNN Turk. Турецкая валюта за последние пару месяцев потеряла почти половину своей стоимости. Причиной называют решение президента Реджепа Эрдогана сохранить низкие процентные ставки, так он рассчитывает поддержать экономический рост и экспортный потенциал Турции.
2021-12-31T16:32:45+03:00
2021-12-31T16:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 31 декабря 2021
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