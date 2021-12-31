Власти частично признанного Косова высылают российского гражданина, который работает в миссии ООН

Его обвинили во вредной деятельности, которая нарушает национальную безопасность края. Имя сотрудника миссии, который должен покинуть регион, не сообщается. В косовском правительстве обвинили Россию в негативном влиянии в крае. Минувшей осенью там обострилась противостояние между живущими в республике сербами и местным руководством. Это произошло после того, как официальная Приштина запретила въезд машинам с сербскими номерами.