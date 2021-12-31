Полицейские в Самаре пришли к активистам ,которые подали иск против цифровых кодов

Они потребовали проехать в отдел внутренних дел, объясняя это тем. Что нужно проверить информацию о некоем административном нарушении. В частности, полицейские утверждают, что некоторые заявители находились в суде без масок, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Несколько дней назад жители Самарской области подали иск в областной суд, где потребовали отменить постановление губернатора о введении QR-кодов и обязательном ношении масок. Российские власти считают проект «ОВД-Инфо*» иностранным агентом.
2021-12-31T16:31:16+03:00
2021-12-31T16:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 31 декабря 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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