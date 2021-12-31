Самой упоминаемой персоной года в российских СМИ снова стал президент Владимир Путин, подсчитало агентство «Интерфакс»

При составлении ежегодного рейтинга анализировалась политическая и финансово-экономическая пресса. Больше миллиона упоминаний, кроме Путина, получил только президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он также занял первое место в иностранной части рейтинга. Помимо лидеров государств в пятерку вошли пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, премьер-министр России Михаил Мишустин и политик Алексей Навальный. Журналисты в своих материалах ссылались на него больше полумиллиона раз. Мэр Москвы Сергей Собянин оказался на строчку ниже оппозиционера. Топ-5 списка самых упоминаемых персон не изменился с прошлого года, отмечает «Интерфакс». Следом за лидерами рейтинга — глава российского МИД Сергей Лавров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Министр обороны Сергей Шойгу тем временем оказался лишь на десятом месте.

Бывший президент России Дмитрий Медведев по итогам этого года выбыл из десятки самых упоминаемых людей в российских СМИ.