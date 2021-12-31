Детям из онкологического центра имени Блохина привезли вместо подарков пустые коробки

Произошедшее назвали ошибкой.

Волонтер профильного медучреждения Викторию Бирюкова рассказала в своих соцсетях, что подарки должны были вручить в рамках благотворительной акции от программы Первого канала «Модный приговор». Она участвовала в ней и договорилась с продюсерами о новогоднем поздравлении для детей. В центр приезжали Дед Мороз со Снегурочной и оставили несколько мешков с пустыми коробками. Волонтер сказала, что организаторы никак не извинились, отметив только, что подарки у них якобы украли. Они пообещали обратиться в полицию. Эту информацию продюсер «Модного приговора» и гендиректор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий никак не прокомментировал, но принес извинения за случившееся. По его словам, в рамках акции для пациентов центра были собраны 30 подарков, но нужно было 300, хотя таких договоренностей не было. Несмотря на это, детей решили все равно поздравить, однако произошла ошибка. В чем именно она заключалась, Кривицкий не уточнил.

Новые подарки детям из онкологического центра пообещали отправить уже после Нового года, 3 января.