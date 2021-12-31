Россия и Китай в следующем году хотят подписать межправительственное соглашение о лунной станции

Как сообщили в «Роскосмосе», сейчас создается нормативно-правовая база для этого проекта. Предполагается, что к 2025-му году на поверхности и орбите вокруг спутника Земли будет действовать экспериментально-исследовательский комплекс.

Ранее глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью агентству «Интерфакс» говорил, что Москва вышла из американского проекта Gateway из-за отсутствия равноправия партнеров.