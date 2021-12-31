В России закончился осенний призыв в армию

По данным Минобороны, на военную службу призвали более 127-ми тысяч человек. Вся кампания с 1-го октября проходила при усиленных антикоронавирусных мерах. Как отчиталось ведомство, всех новобранцев перед отправкой в части протестировали и выдали медицинские маски. Военкоматы обеспечили средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также экспресс-тестами.
2021-12-31T15:32:45+03:00
2021-12-31T15:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 31 декабря 2021
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