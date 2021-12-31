Цена на газ в Европе впервые с ноября опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров

Об этом со ссылкой на данные биржи пишет газета «Коммерсантъ». Тем временем, газопровод «Ямал-Европа» снова работает в реверсном режиме. Это один из основных маршрутов для поставок российского газа в Западную Европу, однако уже 11-ый день топливо движется в Польшу. «Газпром» снова не стал бронировать транзитные мощности.

