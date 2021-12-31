Владимир Путин в новогоднем обращении высказал слова поддержки потерявшим близких из-за пандемии

Слова российского лидера приводит агентство ТАСС. По мнению президента, 2021-й год пройден достойно, хотя пришлось столкнуться с тяжелейшими вызовами. При этом страна, как он выразился, научилась жить в жестких условиях и решать сложные задачи.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Камчатки, где Новый год уже наступил.