Публикация решения суда о причинах блокировки «ОВД-Инфо» была интерпретирована неверно – Охотин

Публикация решения Луховицкого суда о причинах блокировки «ОВД-Инфо»* была интерпретирована неверно. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сооснователь «ОВД-Инфо» Григорий Охотин.

«Из решения Луховицкого суда однозначно следует, что нас заблокировали не за текст о теракте в архангельском УФСБ, или текст о «Свидетелях Иеговы»**, или за любой другой упомянутый в данных материалах текст. Суд постановил, что необходимо заблокировать весь сайт и все наши соцсети на основании комплексного психолингвистического исследования АНО «Независимый эксперт» и предположения прокуратуры о том, что материалы сайта могут потенциально кому-то из читателей показаться оправдывающими экстремизм. Это следует непосредственно из решения суда. А ТАСС неверно интерпретировал решение суда, потому что юридически оно достаточно сложное. Его необходимо перечитать, и тогда будет понятно, что там сказано», — пояснил Г.Охотин.

Он добавил, что «ОВД-Инфо» уже начало процесс обжалования решения суда. «Вчера мы затребовали у Луховицкой прокуратуры материалы проверки. Мы пытались добиться от суда предоставления документов и решения, однако прокуратура отказалась предоставлять нам материалы проверки, а суд прикинулся тем, что он закрыт в рабочее время. Хотя в нерабочее время суд опубликовал решение на сайте», — отметил Г.Охотин.

Он добавил, что «ОВД-Инфо» продолжит добиваться предоставления всех документов и будет обжаловать это «не только в суде, но и другими доступными правовыми процессуальными методами».

Раннее в СМИ появилась информация со ссылкой на Луховицкий суд о том, сайт «ОВД-инфо» был заблокирован за оправдание теракта в здании УФСБ в Архангельске. Кроме этого, утверждалось, что на сайте «ОВД-инфо» содержались статьи с оправданием «украинских террористов либо лиц, подготавливавших и (или) совершавших диверсионно-террористические акты на территории Российской Федерации в интересах Украины», а также деятельности запрещенных в РФ «Хизбут-Тахрир* аль-Ислами»*** и «Свидетели Иеговы».

*— Власти РФ считают иностранным агентом

** — Признана экстремистской и запрещена в РФ

***— террористическая организация, запрещенная в РФ

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») - террористическая организация, запрещённая в России.