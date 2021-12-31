Суд объяснил блокировку сайта «ОВД-инфо» публикациями об акциях протеста и оправданием экстремизма в статьях

Суд объяснил свое решение заблокировать сайт правозащитного проекта «ОВД-инфо*» публикациями об акциях протеста и оправданием экстремизма в статьях.

Судья Денис Борзов счел, что в материалах дела имеются достаточные доказательства нарушения закона правозащитниками. В частности он выделил несколько публикаций «ОВД-инфо*», признанного иноагентом, в которых идет речь о массовых преследованиях участников протестных акций. Как утверждает Луховицкий суд, митинги не согласовывались с властями и были направлены на нарушение общественного порядка и дестабилизацию политической обстановки в России.

В решении упоминается и политик Алексей Навальный, которого Борзов назвал лидером экстремистской организации. Помимо этого в основу дела лег опубликованный правозащитниками рассказ члена организации «Хизб-ут-Тахрир*», признанной террористической и запрещенной, о пытках силовиками. По мнению судьи, такие статьи вызывают сочувствие у читателей и создают представление, что деятельность запрещенных группировок допустима.

Заседание суда прошло без участия представителей «ОВД-инфо*». Правозащитники намерены обжаловать решение и продолжить писать о политических репрессиях.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») - террористическая организация, запрещённая в России.