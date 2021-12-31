В Совете Федерации оценили переговоры президентов США и России как обнадеживающие

Об этом пишет газета РБК со ссылкой на нескольких сенаторов.

Телефонные переговоры прошли в ночь на 31 декабря. Владимир Путин пригрозил Джо Байдену полным разрывом отношений в случае ужесточения санкций.

После видеоконференции 7 декабря, которая закончилась обещанием возобновить дипломатические обсуждения, однако при полном отсутствии готовности России деэскалировать ситуацию вокруг Украины, Владимир Путин и в этот раз мало что сказал о своих намерениях, пишет обозреватель Си-эн-эн. В ходе «серьезной и обстоятельной дискуссии» Байден предложил ему два пути выхода из сложившихся обстоятельств — дипломатический, направленный на разрядку напряженности на границе, и вариант, предполагающий экономические санкции, усиление военного присутствия НАТО на его восточном фланге и увеличение помощи Украине. Путин ответил на это жестким предупреждением, пишет сайт телеканала, ссылаясь на помощника российского президента, сказав Джо Байдену, что введение нового раунда санкций против России станет «колоссальной ошибкой», которая может привести к «полному развалу отношений между двумя странами».

На 10 января в Женеве запланированы переговоры России и США по гарантиям безопасности.