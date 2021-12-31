Российские власти, по данным агентства Reuters, готовятся к очередной волне коронавируса к началу нового года

Агентство со ссылкой на источники близкие к Кремлю утверждает, что после праздников прогнозируют уровень заболеваемости выше 50-ти тысяч случаев в сутки.

Всплеск заболеваемости фиксируют в ряде стран на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. В России официально пока выявлено чуть больше ста инфицированных этой разновидностью.

Молекулярный биолог, огранизатор биотех компании Sendai Viralitics в США Ольга Матвеева в эфире «Эха» отметила, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом во многих странах, уровень смертности вырос не сильно.

По словам Матвеевой, люди постепенно приобретает коллективный иммунитет, не только за счёт вакцины с меньшим риском, часть людей погибает или получают осложнения, но, в конечном счёте, общество всё равно иммунизируется.