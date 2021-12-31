Компания «Галина Бланка» уходит из России

Фабрику производителя продуктов для быстрого приготовления купит непальская фирма «Си Джей Фудс». Как пишет газета «Коммерсантъ», стоимость сделки оценивается в миллиард-полтора рублей. «Си Джей Фудс» была учреждена год назад. Она выпускает лапшу быстрого приготовления. По оценкам экспертов, продажи этого товара в России за год выросли на 16%.