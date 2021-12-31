ИКЕА поднимет цены по всему миру в среднем на 9%

В пресс-релизе шведской торговой сети говорится, что это связано с растущими затратами на транспортировку и сырье. Больше всего этому подвержены рынки Северной Америки и Европы. Подорожание товаров также будет зависеть от уровня инфляции в каждом регионе.

Производитель мебели и товаров для дома впервые анонсировал повышение цен еще в прошлом месяце. Тогда говорилось лишь, что товары подорожают сильнее, чем в 2019-м.