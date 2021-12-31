Три человека погибли, девять пострадали в автомобильной аварии в Адыгее

На федеральной автодороге столкнулись «Газель» и два легковых автомобиля. Жертвами ДТП стали пассажиры «Лады Приоры». Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Такие данные приводит пресс-служба региональной прокуратуры. Что стало причиной аварии, пока неясно.