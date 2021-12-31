Рамзана Кадырова и его родителей наградили медалями «Заслуженный правозащитник Чечни»

Как передает телеканал «Грозный», соответствующее распоряжение подписал уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев. Он отметил особые заслуги первого руководителя региона Ахмата Кадырова в сохранении человеческих жизней в тяжелые военные годы. Недавно медаль «За защиту прав человека» получила дочь Кадырова Айшат.

На прошлой неделе сразу шесть человек сообщили о пропаже или похищении родственников в Чечне. Большинство из тех, от кого поступили жалобы – блогеры, живущие за границей и известные критикой чеченских властей.